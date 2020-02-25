رئيس البرلمان العربى يعزى فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

كتب مصطفى عنبر

قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، خالص العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري وأسرة الفقيد. وقال السلمي - في بيان مساء اليوم الثلاثاء ، "أتقدم بخالص العزاء لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري وأسرة الفقيد في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، مثمناً عالياً دوره البطولي في حرب أكتوبر المجيدة، وجهوده في تعزيز التضامن العربي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته".

وكان أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، نعى ببالغ الحزن والأسي الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.

وقال أو الغيط في بيان صادر عن الأمانى العامة للجامعة العربية اليوم ، الثلاثاء ، أن مبارك كان قائدا عسكرياً بارزاً لعب دوراً تاريخياً في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر ٧٣ ثم رئيساً للجمهورية عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر وعموم منطقة الشرق الاوسط، وكان مخلصاً للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعماً صلباً للجامعة العربية ودورها وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية ، عن خالص عزائه في وفاة الرئيس الاسبق مبارك، وعن صادق مواساته للسيدة حرمه ولنجليه في وفاة الفقيد الراحل داعياً المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.