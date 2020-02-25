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رئيس الإنجيلية ناعيًا مبارك: أحد أبرز قادة حرب أكتوبر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:47 م
رئيس الإنجيلية ناعيًا مبارك: أحد أبرز قادة حرب أكتوبر الرئيس الراحل حسنى مبارك
سارة علام

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نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك ووصف بيان الطائفة الرئيس الراحل بأحد أبرز قادة حرب أكتوبر المجيدة. 
 
وتقدمت رئاسة الطائفة الإنجيلية  فى بيانها بخالص التعزية لأسرة الراحل ولقيادات وجنود القوات المسلحة، وتوفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ظهر الثلاثاء بعد سنوات مع المرض، حيث بدأ أصدقاء نجليه علاء وجمال فى نشر برقيات عزاء على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى الجروبات الخاصة بالعائلة قبل أن تعلن العائلة عن وفاته بشكل رسمي.
 
الرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.
 
تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.
 
جدد مبارك ولايته عبر الاستفتاء 3 مرات فى 1987، 1993، 1999، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس للجمهورية عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005، لكن هذه الانتخابات شهدت هجومًا عنيفًا من جانب المعارضة.
 
وبعد 2011 قدم مبارك للمحاكمة العلنية بأكثر من تهمة عقب تخليه عن السلطة، لكنه لم يدان إلا فى قضية الاستيلاء على المال فيما عرف وقتها بقضية القصور الرئاسية.

 



 


الإنجيلية

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وفاة حسني مبارك

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