خفر السواحل الكويتى يضبط 8 إيرانيين تسللوا للبلاد عبر البحر

وبتفتيش الزورق الذى تبين أنه إيرانى، اتضح أن على متنه 8 أشخاص يحملون جميعا الجنسية الإيرانية؛ حيث اعترفوا بأنهم متسللون، وتم عقب تحقيقات موسعة معهم، إحالتهم إلى إدارة الإبعاد، تمهيدا لترحيلهم خارج الكويت.

يشار إلى أن مؤسسة الموانيء الكويتية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، كانوا قد أعلنوا وقف دخول مواطني إيران إلى الكويت، سواء بحرا أو جوا؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية بعد تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19).

وأعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تأكید إصابة ثلاثة مواطنین كویتیین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) (لیصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتھا بالفیروس فى البلاد إلى 8 حالات حتى الآن.