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خبراء: الصين تحقق نتائج ملحوظة فى منع انتقال عدوى فيروس كورونا بين البشر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:00 ص
خبراء: الصين تحقق نتائج ملحوظة فى منع انتقال عدوى فيروس كورونا بين البشر صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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صرح فريق خبراء مشترك من الصين ومنظمة الصحة العالمية بأن استجابة الصين غير المسبوقة لطوارئ الصحة العامة حيال تفشى كورونا (كوفيد-19) أسفرت عن نتائج ملحوظة فى منع انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، كما ساهمت فى الوقاية من إصابة مئات الآلاف بالفيروس أو على الأقل تأخير الإصابة.

وبحسب ما جاء فى الوكالة الصينية "شينخوا" أكد الفريق أن الصين اضطلعت بدور هام فى حماية المجتمع الدولي، الأمر الذى ساعد فى توفير وقت ثمين للدول الأخرى لتبنى إجراءات فعالة للوقاية والسيطرة وإمدادها بخبرة ثرية فى هذا الشأن.

ولفت الفريق إلى أن الصين تتخذ خطوات حكيمة ومرحلية ومنظمة من أجل استعادة النظام فى القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية بشكل تدريجي، مضيفا أن الدول الأخرى يتعين عليها إعادة تقييم الإجراءات التى اتخذتها حيال الصين بشكل سريع.

وفى إشارة إلى أن الفيروس مستجد، قال الفريق إن هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات لفهم أفضل لآليات انتقال الفيروس ومدى حدة المرض، مضيفا أن العمل الدولى للوقاية والسيطرة لا يزال يواجه تحديات صعبة.

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسى سجل 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 409 حالات في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 77658 حالة حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الوباء في بر الصين الرئيسي إلى 2663 حالة حتى نهاية أمس  بزيادة بلغت 71 عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشى الفيروس 68 حالة وفاة جديدة في حين سجلت عاصمته ووهان 56 وفاة.

قد أكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمهم من الصين على الرغم من تسجيل انخفاضا بعدد الإصابات في هذا البلد.

وقالت هاريس ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامية أمل رشدي بثت مساء اليوم الإثنين- إن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع النظم الطبية في دول العالم وتقوم بتقديم المشورة والتدريب لهم عن فيروس كورونا المستجد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة.

 


الصين

الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

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