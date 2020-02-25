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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يجرى عدة تعديلات وزارية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:40 م
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يجرى عدة تعديلات وزارية خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان
كتب محمد جمال

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أصدر خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان عدة أوامر ملكية، جاء على رأسها إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وإعفاء محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة الاستثمار وتعيين خالد الفالح وزيرا للاستثمار بالمملكة، كما أصدر العاهل السعودى أمرا ملكيا بدمج وزارة الخدمة المدنية بوزارة العمل والخدمة الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كما عفى العاهل السعودى وزير الإعلام من منصبه وكلف وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام، كما أصدر أمرا بتعيين وزير الإسكان ماجد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية،وتعيين أحمد الخطيب وزيرا للسياحة.

كم صدر أمر ملكى سعودى بتعيين عبد العزيز بن تركى بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.
 

وننشر لكم نص الأوامرالملكية كما نشرتها وكالة الأنباء السعودية على النحو التالي:

أولا: تضم وزارة " الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" .


ثانياً: تحوّل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار".

ثالثاً: يعدّل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة".


رابعاً: تحوّل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".


خامساً: تحوّل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".


سادساً: يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها فى البنود (ثانياً)، و (رابعاً) ، و(خامساً)، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.


سابعاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتى:


ثامنا: استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما فى ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.


تاسعا: مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التى تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد فى تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

إعفاءات وتعيينات

- يعين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.

- يعفى الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام من منصبه.

- يكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

- يكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله .

- يعين الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

- يعين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.

- يعين الأستاذ محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

 


الملك سلمان

السعودية

أوامر ملكية

خادم الحرمين

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