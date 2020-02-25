خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يجرى عدة تعديلات وزارية

كتب محمد جمال

أصدر خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان عدة أوامر ملكية، جاء على رأسها إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وإعفاء محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة الاستثمار وتعيين خالد الفالح وزيرا للاستثمار بالمملكة، كما أصدر العاهل السعودى أمرا ملكيا بدمج وزارة الخدمة المدنية بوزارة العمل والخدمة الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كما عفى العاهل السعودى وزير الإعلام من منصبه وكلف وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام، كما أصدر أمرا بتعيين وزير الإسكان ماجد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية،وتعيين أحمد الخطيب وزيرا للسياحة.