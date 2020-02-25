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حبس 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالزيتون 4 أيام

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:21 م
حبس 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالزيتون 4 أيام ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة الزيتون، بحبس 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل السلك، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين .
 
وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، نجحوا فى القبض على تشكيل عصابى بمنطقة الزيتون، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قوة من وحدة مباحث قسم  الزيتون، بضبط  كل من "ه. ص. ا" 43 سنة عاطل، مقيم شرطة المطرية مسجل خطر مخدرات تحت رقم 12480 فئة " ب " والسابق اتهامه فى عدد 10 قضايا آخرهم 8440 لسنة 2012م مصر الجديدة " سلاح بدون ترخيص " ، وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 16مم وطلقتين من ذات العيار " و" م. ع. ع" 22 سنة عاطل، مقيم شبرا الخيمة، و" ك. ش. ع" 24 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته سلاح أبيض خنجر، وتتولى النيابة التحقيق فى الواقعة.
 
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
 
 
 

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