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حبس متهم جديد فى واقعة مقتل موظف بحدائق القبة 4 أيام

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:10 م
حبس متهم جديد فى واقعة مقتل موظف بحدائق القبة 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة حدائق القبة، حبس متهم جديد فى قضية مقتل موظف أثناء دفاعه ضد المتهم وشخص آخر سائق لودر، بسبب تعديهم على منزله بقصد هدمه، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
 
وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من القاء القبض على متهم جديد بدهس موظف بلودر بسبب خلافات بينهم فى حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بأبلاغ الأهالي بوجود شخص متوفى أمام العقار رقم 6 شارع رفعت منشية الصدر ـ دائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "ع. ى. ش" 58 سنة موظف ومقيم بالطابق الأول بالعقار محل البلاغ "ولا توجد بها إصابات ظاهرية". 
 
وبسؤال أسرة المتوفى، قرروا بوجود نزاع قضائى بينهم وبين "ح. ف. ع" مقاول وشريك بالعقار بمساحة 37 متر ومقيم بذات العنوان هارب وقيام الأخير بإحضار كلاً من "ع. و. ع" 48 سنة سائق لودر ومقيم 11 شارع شلبى ـ دائرة القسم" نجل شقيق الأول " و" خ. ف. ع" تباع اللودر ومقيم بالعقار محل الواقعة " نجل الأول "و اثناء محاولتهم القيام بإعمال هدم لأحد حوائط العقار محل الواقعة ، وعلى أثر ذلك، قام المتوفى باعتراضهم واعتلاء مقدمة اللودر "الشوكة"، فقام المتهم الثانى "قائد اللودر" بتحريك الشوكة هيدروليكياً لمحاولة إنزاله، مما أدى لسقوط المجنى عليه أرضاً ووفاته، ولاذوا بالفرار واتهم المشكو فى حقهم بالتسبب فى وفاة شقيقه. 
 
وأسفرت عنه جهود البحث من ضبط المتهم الثاني اثناء استقلاله اللودر المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترافه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع  باقي المتهمين، وفي وقت لاحق وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان الهاربان، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع  باقى المتهمين، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى العمل على ضبط المتهم الهارب.
 
 

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