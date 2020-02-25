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جهاز 15 مايو ينظم ماراثون للدراجات.. وزراعة 500 شجرة بالمدينة‬

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:22 م
جهاز 15 مايو ينظم ماراثون للدراجات.. وزراعة 500 شجرة بالمدينة‬ فعاليات ماراثون للدراجات
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫أكد المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن الجهاز قام بتنظيم فعاليات ماراثون للدراجات تحت شعار( مايو المستقبل - Go Mayo)، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وبمشاركة وزارة البيئة، وممثلى وزارتى التربية والتعليم  والشباب والرياضة، وفى إطار الحملة الوطنية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر " التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.‬
 
‫وقال المهندس سيد همام: انطلقت فعاليات ماراثون الدراجات من أمام مقر جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وجابت الدراجات شوارع المدينة، من أجل نشر ثقافة استخدام الدراجات والمشى وتحفيز الشباب على ممارسة هذه الرياضة للحفاظ على البيئة، وتقليل استخدام الطاقة وتحسين جودة الهواء.‬
 
‫وأشار المهندس سيد همام، إلى أن الفعاليات تضمنت قيام وزارة البيئة بزراعة حوالى 500 شجرة بالمدينة، ضمن حملة "اتحضر للأخضر"، نظراً لتمتع الأشجار بفوائد بيئية متعددة، حيث تساهم فى التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، كما تعمل على خفض نسب تلوث الهواء، فضلاً عما تمثله تلك المساحات الخضراء من متنفس للمواطنين وفوائد جمالية.‬
 
وكان المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد قاد حملة مكبرة للتصدي للمخالفات والتعديات بالمدينة، حيث جاءت الحملة بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختلفة بجهاز المدينة.
 
وقال المهندس سيد همام: أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق وتشميع لمول، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 19 قرارا آخر،  كما أسفرت الحملة عن إزالة عدة مخالفات وباعة جائلين بالمجاورة الـ(19) بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إزالة المخالفات بالمدينة.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة، وكذا استمرار أعمال النظافة والتطوير لتكون في مقدمة مدن الجيل الأول، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في أجهزتها المختلفة لتوفير سبل الراحة لقاطني تلك المدن، والحفاظ على المظهر الجمالي لها.

وزاره الاسكان

حمله ازاله التعديات

اعمال الزراعه

مدينه ١٥ مايو

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