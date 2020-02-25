جهاز تنمية التجارة الداخلية: الانتهاء من تأسيس شركة البورصة السلعية خلال أيام

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين انه سيتم الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية خلال ايّام حيث سبق وتم عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، وتم الموافقة على انشاء البورصة السلعية، وأن وزارة التموين ستتولى الإشراف عليها، لافتا إلى أن البورصة عبارة عن منصة لتداول مجموعة من السلع، وهناك أنواع عديدة من البورصة منها بورصة للمعادن النفيسة وبورصة للسلع الغذائية، ويوجد بورصة أيضا عامة، موضحًا أن البورصة لها أطراف مثل المنتج والمستهلك أو البائع والمشترى.





جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان " شارك النجاح .. فى الفرص الاستثمارية 2020 " للإعلان والترويج عن فرص استثمارية فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية بالعديد من المناطق المختلفة ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية يكفى لعدة أشهر وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية























وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين قد كشف عن استثمارات اجنبية كبيرة ستضخها شركات كبرى خلال منتصف شهر مارس المقبل فى مجال انشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى مؤكدا ان الجهاز نجح خلال الفترة الماضية فى انشاء مناطق لوجستية و تجارية بالمحافطات المختلفة ،حيث تم انشاء 18 مشروع و مناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق اكثر من 400 ألف فرصة عمل قائلا:" هذه المشروعات تنفذ حاليا على ارض الواقع " كما انه جارى طرح فرص استثمارية جديدة وانه قبل عاملين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات .













المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (1)



المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (2)



المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (3)



المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (4)



المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (5)



