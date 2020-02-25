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جهاز القاهرة الجديدة ينجح فى رفع كافة مياه الأمطار من الشوارع بـ30 سيارة شفط

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:49 ص
جهاز القاهرة الجديدة ينجح فى رفع كافة مياه الأمطار من الشوارع بـ30 سيارة شفط اعمال شفط مياه الأمطار
كتب أحمد حسن

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قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من رفع كافة مياه الأمطار من شوارع المدينة، لافتا إلى أن المعدات كانت تعمل حتى فجر اليوم، وذلك لإزالة كافة التجمعات المياه من الشوارع، تجنبا لتعطل حركة المرور.

وأضاف المهندس جمال طلعت، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم الدفع بنحو 30 سيارة لشفط المياه من مختلف الشوارع، منهم 15 سيارة شفط تابعة لجهاز املدينة و15 سيارة أخرى تم الدفع بها من قبل أجهزة مدن مجاورة والهيئة الهندسية، لافتا إلى أن جهازى العبور والشروق قاما بمد المدينة بنحو 4 سيارات، و6 سيارات مياه من جهاز العاشر، وعدد 2 سيارة شفط من الشركة العربية، وعدد 1 سيارة من الهيئة الهندسية .

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه قرر أمس قطع المياه عن المدينة فور سقوط الأمطار، وذلك لاستيعاب المياه التي سقطت في الشوارع، عن طريق بالوعات الصرف الصحى، مؤكدا أن هذا القرار ساهم بشكل كبير في سرعة رفع المياه وشفطها من شوارع المدينة، لافتا إلى أنه تم عودة المياه فور الانتهاء من أعمال الشفط وذلك في الخامسة من فجر اليوم الثلاثاء.

وترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غرفة أزمات، تم تشكيلها من مسئولى الوزارة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد.

وكلف الوزير المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء الشركات التابعة، بتوفير المعدات والعمالة اللازمة ومساعدة الأجهزة المحلية بالمحافظات لمواجهة هذه الموجة من الطقس السيىء، مشددا على تواجد جميع المسئولين للتعامل الفورى مع أى منطقة متضررة.

كما كلف رؤساء أجهزة المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز المعدات اللازمة والعمال، خاصة فى ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هذه الموجة غدا.

 

 


وزاره الإسكان

مياه الامطار

سقوط امطار

القاهره الجديده

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