جراب المدعومة من سوفت بنك تجمع 856 مليون دولار من مستثمرين يابانيين

رويترز

قالت شركة جراب بجنوب شرق آسيا إن مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات تي.آي.إس وافقتا على استثمار 856 مليون دولار في شركة تطبيقات سيارات الأجرة فيما تسعى للتوسع بقوة في الخدمات المالية.

وقالت الشركتان في بيانين اليوم الثلاثاء إن مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، أكبر بنك ياباني من حيث الأصول، وافقت على استثمار 706 ملايين دولار.

وقال مينغ ما رئيس جراب في بيان اليوم "استثمار ميتسوبيشي في جراب اقتراع بالثقة على استراتيجية تطبيقنا الفائقة وقدرتنا على بناء أنشطة مستدامة وطويلة الأمد".

وقالت جراب المدعومة من مجموعة سوفت بنك إنها ستستغل الأموال في تقديم منتجات وخدمات قروض وتأمين وإدارة ثروات لمستهلكين في جنوب شرق آسيا ومشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وبشكل منفصل، قالت جراب إن تي.آي.اس وهي جزء من تي.آي.اس إنتك جروب سوف تستثمر 150 مليون دولار في الشركة.