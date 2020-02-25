جامعة بنها:50 مليون جنيه من التمويل الذاتى لإنشاء المستشفى التخصصى الجديد

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى المحافظات.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ مجلس إدارة مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب وأعضاء مجلس الإدارة.

وصرح محافظ القليوبية، أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد يعد أحد المشروعات الهامة الجارى انشاؤها فى المحافظة، حيث يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية لخدمة أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأعرب الهجان، عن سعادته بالتعاون بين جامعة بنها والمحافظة والاستفادة من إمكانياتها فى إقامة المشروعات التنموية على أرض المحافظة موجها الأجهزة التنفيذية بتسهيل الإجراءات، واستخراج التراخيص اللازمة لسرعة البدء فى تنفيذ مشروع المستشفى على أرض الواقع وإزالة أى عقبات تواجه المشروع.

من جانبه صرح الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد يمثل أحد الأركان الأساسية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، مشيرا إلى أن مشروع المستشفى الجديد كان ومازال يعد حلما لأبناء القليوبية، لتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعى الذى يقدم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.

وأعلن السعيد، موافقة مجلس الجامعة على تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من التمويل الذاتى بالجامعة لتكون نواة للبدء فى الأعمال التمهيدية لإنشاء المستشفى التخصصى الجديد، مطالبا مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجامعة والمحافظة للمساهمة فى إنشاء هذا المشروع العملاق والتبرع على حساب المستشفيات الجامعية رقم 99999، مؤكدا أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد سوف يتكلف ما يقرب من مليار ونصف شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة.

وأكد السعيد، أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها فى خدمة محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصى يعد إنجازا طبيا عظيما، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطنى محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.

من ناحية أخرى وافق المجلس خلال اجتماعه على توقيع عقد اتفاق مع احدى شركات الجهات المنفذة لإنشاء وتنفيذ مشروع المستشفى التخصصى الجديد.



اجتماع رئيس جامعة بنها ومحافظ القليوبية



اجتماع رئيس جامعة بنها ومحافظ القليوبية



اجتماع رئيس جامعة بنها ومحافظ القليوبية



اجتماع رئيس جامعة بنها ومحافظ القليوبية



اجتماع رئيس جامعة بنها ومحافظ القليوبية