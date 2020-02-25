تقنين وضع 21 محطة تقوية شبكات محمول بمراكز الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان محافظة الشرقية، بتقنين وضع 15 محطة محمول بمراكز " الزقازيق -الحسينية -كفر صقر-مشتول السوق - منيا القمح"، بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات من الناحية البيئية والصحية ، مشيرا إلي أنه تم المعاينة لـ٤ مواقع محطات جديدة بمراكز " فاقوس - الحسينية - أبو كبير "، لإقامة محطات المحمول وتم التصريح بإنشاؤها بعد التأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الإتصالات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة والقواعد والقرارات المنظمة لإنشاء محطات المحمول.

وتقوم إدارة شئون البيئة تقوم بالتفتيش بشكل دوري على محطات المحمول بنطاق المحافظة لضبط المخالفات و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

يذكر أن وزارة البيئة حددت عددا من الشروط لإقامة أبراج تقوية شبكات المحمول، و هي تقديم نموذج متخصص من الشركة المعنية، يجب أن يطابق الـ12 بند المذكور في البروتوكول المشترك بين وزارات " الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، البيئة" ومنها أن ينشأ البرج علي سطح خرساني بما يقلل من وصول الإشعاعات إلي الإنسان، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر لاسيما حتي من مرحلة رياض الإعدادي حتي المرحلة الإعدادية لاسيما أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية أكثر حساسية من غيرهم،وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، وذلك حتي لا يحدث تداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية و أجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي ، كما شددت البيئة عدم إقامة أي محطة إلا قبل المراجعة وإذا كانت هناك شكوي يتم العودة إلي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات حتي تجرى قياساتها، لكن حتي الأن لم يحدث أي شكوي في شأن الإشعاعات، فالقياسات أقل من المسموح به.