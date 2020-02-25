سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تقنين وضع 21 محطة تقوية شبكات محمول بمراكز الشرقية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:38 م
تقنين وضع 21 محطة تقوية شبكات محمول بمراكز الشرقية محطه محمول
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان محافظة الشرقية، بتقنين وضع 15 محطة محمول بمراكز " الزقازيق -الحسينية -كفر صقر-مشتول السوق - منيا القمح"، بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات من الناحية البيئية والصحية  ، مشيرا إلي أنه  تم  المعاينة لـ٤ مواقع محطات  جديدة بمراكز " فاقوس - الحسينية - أبو كبير "، لإقامة محطات المحمول  وتم التصريح بإنشاؤها بعد التأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الإتصالات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة والقواعد والقرارات المنظمة لإنشاء محطات المحمول.

وتقوم إدارة شئون البيئة تقوم بالتفتيش بشكل دوري على  محطات المحمول بنطاق المحافظة لضبط المخالفات و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

يذكر أن وزارة البيئة حددت عددا من الشروط لإقامة أبراج تقوية شبكات المحمول، و هي تقديم نموذج متخصص من الشركة المعنية، يجب أن يطابق الـ12 بند المذكور في البروتوكول المشترك بين وزارات " الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، البيئة" ومنها أن ينشأ البرج علي سطح خرساني بما يقلل من وصول الإشعاعات إلي الإنسان، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر لاسيما حتي من مرحلة رياض الإعدادي حتي المرحلة الإعدادية لاسيما أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية أكثر حساسية من غيرهم،وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، وذلك حتي لا يحدث تداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية و أجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي ، كما شددت البيئة عدم إقامة أي محطة إلا قبل المراجعة وإذا كانت هناك شكوي يتم العودة إلي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات حتي تجرى قياساتها، لكن حتي الأن لم يحدث أي شكوي في شأن الإشعاعات، فالقياسات أقل من المسموح به.

 


الشرقية

اخبار الشرقية

تقنين الوضع محمول الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اتصالات النواب" تفتح ملف محطات تقوية شبكات المحمول.. جهاز تنظيم الاتصالات: المعايير البيئية المطبقة تحمى المصريين وإغلاق أى محطة مخالفة.. وخدمات الإنترنت ذات جودة عالية على مستوى الجمهورية

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:00 م

"شكاوى النواب" تنظر 20 اقتراح برغبة أبرزها عن الاتصالات وشبكات المحمول

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:00 ص

طلب إحاطة يحذر من تأثيرات ضعف شبكات المحمول بمحافظات الصعيد

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:00 م

نواب عن ضعف شبكات المحمول: "بنطلع البلكونة علشان نتكلم.. وبنقول آلو 6 مرات"

الإثنين، 27 يناير 2020 01:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة