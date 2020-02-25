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تقرير الطب الشرعى يثبت تعدى عامل على صديقه بألة حادة بالتجمع

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:00 ص
تقرير الطب الشرعى يثبت تعدى عامل على صديقه بألة حادة بالتجمع ضبط متهم
كتب أحمد حسنى

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تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعى الخاص بعامل تعدى عليه زميله بآلة حادة، بسبب خلافات نشبت بينهما فى العمل بمنطقة التجمع، وأوضح تقرير الطب الشرعى إن المجنى عليه أصيب بجروح نافذة فى الرأس والجسد، ناتجة عن استخدام آلة حادة من مسافة قريبة وهو ما يدعم إدعاء المجنى عليه وفق ما أقر به أمام النيابة.

وكانت أمرت النيابة بحبس عامل بالتعدي على زميله بآله حاده وتسبب في إصابته بكسور عديدة بسبب خلافات العمل فيما بينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة؛ بسبب محاولة المجنى عليه التسلط عليه فى العمل، فنشبت بينهم عدة مشاجرات من قبل انتهت بقيام المتهم بالتعدي على زميله بآله حادة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع، بلاغًا من الأهالي بتشاجر عاملين ، فعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان لكشف الحادث، وبالفحص تبين قيام أحدهما بالتعدي على الآخر بآله حادة وتسبب فى إصابته بكسور بالغة.

وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

 كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".


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