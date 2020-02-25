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تعليم كفر الشيخ: تفعيل مجموعات التقوية لتحسين المستوى التعليمي للطلاب

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:46 م
تعليم كفر الشيخ: تفعيل مجموعات التقوية لتحسين المستوى التعليمي للطلاب جان من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان

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 عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً لتفعيل مجموعات التقوية بالمدارس، واختيار أفضل المعلمين حسب اختيار الطلاب، وتفعيل القرار الوزارى 53 لعام 2016م بتنظيم مجموعات التقوية بالمدارس، والإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية، وبأماكن واضحة بالمدارس .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بمركز التطوير التكنولوجي، بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ووفاء عبدالله، المدير العام للشئون التنفيذية، ومدراء ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين.

وأكدت وكيل الوزارة، أن توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتفعيل مجموعات التقوية، واختار الطالب المعلم الذى يرغب فى حضور المجموعة المدرسية بها، هدفه تحسين المستوى التعليمى للطلاب، بحيث لا يزيد طلاب المجموعة الواحدة عن 40 طالباً، ويكون من بينهم 4 قادرين غير قادرين على سداد مقابل الاشتراك الشهرى لكل 8 حصص فى كل مادة.

وقالت وكيل الوزارة، إن مجموعات التقوية تخفف العبء المادى على أولياء أمور الطلاب ، ووجهت باحتفاظ المدرسة بسجلات ودفاتر ومستندات الصرف بالمدرسة ، لمراجعتها من الموجه المالى والإدارى التابع لها المدرسة، مؤكدة أن مجموعات التقوية بديل للدروس الخصوصية، والتى أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بغلقها، وتشهد عدد من المدن غلق مراكز الدروس الخصوصية تباعاً حسب تعليمات محافظ كفر الشيخ .

وأضافت وكيل الوزارة، تتم مجموعات التقوية بعد انتهاء اليوم الدراسى فى أى وقت وليس فى أخره ، حرصاً على جدول الحصص أثناء اليوم، وتفتح المدارس أبوابها حتى فى العطلات، ووجهت باتخاذ كافة الاجراءات الازمة نحو إتاحة استخدام معامل الأوساط المتعددة أثناء تنفيذ مجموعات التقوية المدرسة ، والإعلان عن مجموعات التقوية المدرسية فى أماكن واضحة بالمدارس، ويتم ابلاغ إدارة المدرسة بالمواعيد مسبقاً والتى بدورها ترسل المواعيد إلى الإدارة التعليمية، مشددة على تواجد إشراف يومى من إدارة المدرسة والأمن أثناء تنفيذ مجموعات التقوية .

 

 


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