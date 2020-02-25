تعرف على خطة شركة مياه الأقصر لمواجهة أزمات السيول والأمطار

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم وضع خطة محكمة لمواجهة أزمات السيول المحتملة تضم 61 معدة وسيارة مجهزة، تمت بمتابعة قيادات الشركة والعرض على المحافظة والقوات المسلحة ضمن خطة مواجهة الأزمات بالأقصر، وذلك بعد تقلبات الطقس مؤخراً فى مختلف أنحاء الجمهورية وهطول أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة وعدد كبير من المحافظات بمصر.

وأكدت شركة مياه الأقصر على أنها مستعدة لمواجهة الأمطار كالآتى:- (تم رفع درجة استعداد غرف العمليات ووحدات الشفط وسيارات الكسح وعمل نوبتجيات لسائقى سيارات الكسح والإمداد بالمياه على مدار ٢٤ ساعة - وتم التأكد من مولدات القوة فى جميع محطات المياه والصرف ويتم متابعة أحوال الطقس من خلال المواقع المعتمدة ومن خلال طبيعة الجو - تم عمل محضر تنظيم تعاون مع المستشار العسكرى بالمحافظة وعمل محضر تنظيم تعاون مع شركات مياه المحافظات المجاورة (قنا وأسوان) - الشركة مستعدة للدفع بالمعدات الواردة بالجدول المرفق حال حدوث اى امطار وسيول - الشركة على تواصل دائم مع إدارة الأزمات بالمحافظة).

وكانت قد عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، ندوة تثقيفية لطلبة مدرسة الرزيقات قبلى الإبتدائية، وذلك إستكمالاً لحملة التوعية بأهمية المياه وأساليب الترشيد لها، وضمن خطة التوعية التى صدق عليها اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، نظراً لأهمية التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم، ونظراً للبروتوكول المبرمج بين الشركة والمديرية وضمن إطار مبادرة وزارة التربية والتعليم لتفعيل دور المشاركة المجتمعية، ومبادرة إدارة أرمنت التعليمية والتى تهدف إلى أهمية التوعية النشء الصاعد بكيفية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

وخلال فعاليات الندوة لطلبة المدرسة قامت مكلفات الخدمة بدعم الجيل الناشئ، وذلك تحت إشراف المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة محطة مياه أرمنت، والمهندس عمرو محمد الطاهر نائب مدير إدارة محطة مياه أرمنت، وتم الحديث عن بعض النقاط الهامة وهى مصادر المياه العذبة فى مصر، وحول حصة مصر ونصيب الفرد من نهر النيل، ومراحل المياه حتى وصولها إلى المواطنين حيث كان هناك العديد من تساؤلات الطلاب عن كيفية وصول الماء إلى البيت، وطرق تنقية المياه حتى تصبح صالحة للإستخدام، واستخدامات المياه، وطرق ترشيد استهلاك المياه وكان هناك تجاوب من الطلاب فى الحرص والحفاظ على كل قطرة ماء، والتلوث وأسباب تلوث الماء الذى بسببه يصاب الإنسان بالعديد من الأمراض، وطرق الحد من تلوث الماء.

وقد عُقِدَت هذه الندوة بحضور مدير المدرسة عبد الصبور محمد السيد، والأخصائى رابح ونس تاوضروس، وصفاء محمود حفنى وعدد من التلاميذ، وقد أعربوا عن شكرهم للحملة والقائمين عليها بما قدموه من مجهودات عظيمة، حيث عقدت الندوة بإعداد مكلفات الخدمة العامة بإدارة أرمنت وهم كل من (الزهراء السيد الضوى - منى عبد الرازق أمين - أميمة عبد الدايم - أسماء عبد الكريم – سميرة غطاس - حنان سعد - عبير محمود حسن)، وتم إختيار أمين المياه الطالب عبد الرحمن عبد الدايم.