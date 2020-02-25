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تعرف على أماكن تراكم مياه الأمطار بمحاور القاهرة والجيزة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:15 م
تعرف على أماكن تراكم مياه الأمطار بمحاور القاهرة والجيزة شفط مياه الأمطار-أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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دفعت إدارات المرور بـ 20 سيارة لشفط المياه من الطرق، بعدما تم رصد تجمعات مياه امطار بمنازل ومطالع الكبارى، منها كوبرى أكتوبر المتجه من رمسيس، وكوبرى 15 مايو المتجه من القاهرة إلى الجيزة، وبنفق زهراء المعادى والأزهر المتجه من وسط المدنية وصولا إلى صلاح سالم وبمنطقة سجون طرة. 
 
كما تباطأت حركة السيارات، بمنزل كوبرى خالد بمنطقة الأوتوستراد بمنزل ومطلع كوبرى شمال طرة المتجه من حلوان إلى المعادى، وبمحور صلاح سالم أمام قصر البارون وبمحور الأوستوراد، وبمناطق المعادى وبمنزل كوبرى المطار وبمدينة نصر ومعظم أحياء التجمع النرجس 1 و 2  وبمحاور وميادين مصر الجديدة وبمناطق وسط المدينة وشارع رمسيس وشارع 26 يوليو وبكورنيش المعادى وحلوان .
 
كنا ظهرت كثافات مرورية بسبب تراكمات مياه فى الجيزة بشارع النيل السياحي للقادم من مناطق المنيب أو البحر الاعظم، ومنطقة المشابك في فيصل أسفل الطريق الدائري باتجاه محور 26 يوليو، ايضا تظهر الكثافات أسفل نفق عرابي للمتجه الي الدائري او محور 25 يوليو.
 
وتتراكم مياه الأمطار في شارع ثروت في كلا الاتجاهين، ما أثر سلبا علي القادم من أعلي محور صفط اللبن، ومطلع الطريق الدائري من طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم أمام بوابة حدائق الاهرام 2 للمتجه الي الفيوم، وأمام مطالع و منازل الكباري، و كوبري فيصل والجيزة المعدني.
 
وبالطرق الدائرية ظهرت بعض تراكمات المياه أعلى الوراق وأرض اللواء والمنيب، كما تقوم سيارات الشفط أعلى محور 26 يوليو بسحب المياه المتجه من الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان، والعكس وبطريق مصر اسكندرية الصحراوي للمتحه من البوابات حتى الجيزة، ومناطق وسط المدينة والبساتين والأوتوستراد وأعلى طريق إسكندرية الزراعي المتجه من أقاليم وصولا الى القاهرة. 
 
كما ظهرت تراكمات أخرى بمطالع ومنازل الدائرى فى مسطرد والمرج، والمتجه من السلام حتى أقاليم و قليوب، وصلاح سالم والعروبة، وأسفل منازل الدائرى حيث يتم تهدئة السيارات بسبب تكون المياه، و يتم سحبها بعربات الشفط التابعة للمحافظات.
 
 

محاور القاهرة والجيزة

سحب مياه الامطار

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