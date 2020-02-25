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ترامب يعلن القضاء على داعش بنسبة 100%

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:33 م
ترامب يعلن القضاء على داعش بنسبة 100% الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه تم تدمير نفوذ الخلافة الإقليمى لـ"داعش" بنسبة 100%، بعد أن مات خليفتها البغدادى، ونشر البيت الأبيض فى صفحته الرسمية على موقع "تويتر" كلمة ألقاها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى فى الهند "أنه وتحت إدارته تم القضاء على نفوذ الخلافة لدولة داعش على الأرض بنسبة 100%"، منوهاً على أن هذا كل ذلك كان "بفضل قوة الجيش الأمريكي".

وأضاف الرئيس الأمريكى: "إن سوريا والعراق كانتا أكثر المتضررين من مخلفات إرهاب داعش وتوابعه".

وأكد أن الآن لم يعد أي أثر للخلافة على الأرض، ووصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب  إلى الهند يوم أمس الاثنين، واليوم الثلاثاء بحث زعيما البلدين كامل نطاق العلاقات الثنائية الرئيسية بما فيها مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار.

وزار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجتة ميلانيا النصب التذكارى للمهاتما غاندى، ووضعا باقة من الزهور والورود على النصب، ونشرت وكالة الأنباء رويترز صورا توضح وضع ترامب وقرينتة للورود على النصب كما نشر ترامب الورود على المقبرة، وشارك ترامب خلال الزيارة رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى، واستقبلت الهند الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشكل حافل ومبهج فى أول زيارة له للبلاد تستغرق 36 ساعة تهدف إلى إعادة تأكيد العلاقات الأمريكية الهندية والتى تقدم صورة خارجية تثير الحسد للرئيس فى العام الذى يسعى فيه لإعادة انتخابه.

 


دونالد ترامب

أمريكا

الولايات المتحدة

داعش

الهند

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