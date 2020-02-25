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ترامب: فيروس كورونا تحت السيطرة فى أمريكا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:40 ص
ترامب: فيروس كورونا تحت السيطرة فى أمريكا ترامب
(رويترز)

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة، وأضاف أن سوق الأوراق المالية، التي شهدت تراجعا أمس الاثنين بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمرض، "بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".

وأضاف ترامب في تغريده عبر تويتر أثناء زيارته الهند "فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأمريكية".

ومضى قائلا "نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية، مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".

وقد قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس كورونا لم يصل لمرحلة "الوباء" ولكن على العالم أن يستعد لذلك، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.

 

وكان رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الزائر للصين، قال إن الإجراءات بالغة الصعوبة التى اتخذتها الصين لمكافحة فيروس كورونا الذى ظهر أواخر العام الماضي حالت على الأرجح دون إصابة مئات الآلاف بالمرض في البلاد.

 

وذكر بروس إيلوارد في إفادة صحفية مشتركة مع مسؤولين من لجنة الصحة الوطنية الصينية إن مصادر متعددة للبيانات دعمت الاتجاه العام الذي يشير إلى تراجع في عدد حالات العدوى التي ترصدها اللجنة رغم بعض المشكلات الإحصائية في الأسابيع القليلة الماضية.

 

وزار فريق منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية عدة مناطق في الصين منها ووهان عاصمة إقليم هوبي مركز تفشي المرض.

 

وقال ليانج وانيان وهو مسؤول في لجنة الصحة الوطنية للصحفيين إن أكثر من ثلاثة آلاف من الطواقم الطبية في الصين أصيبوا بالفيروس بما يسلط الضوء على التهديد الذى يشكله المرض.

 

وأضاف أن أغلب حالات العدوى تلك كانت في هوبي وكانت على الأرجح بسبب نقص الملابس الواقية والإرهاق من العمل. 

 

تغريدة ترامب
تغريدة ترامب

 


ترامب

كورونا

فيروس كورونا

امريكا

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