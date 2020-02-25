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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف الأسبوع بضغوط مبيعات أجنبية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:57 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف الأسبوع بضغوط مبيعات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.475 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 144.4 مليون ورقة مالية بقيمة 594.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.1 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.95% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.01%، والعرب على 8.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.51%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 802.5 ألف جنيه، 55.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 37.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، على التوالي.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 13328 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1806 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 15174 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4959 نقطة.
  
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1328 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 625 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.
 

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