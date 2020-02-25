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تراجع بورصة دبى بنسبة 0.86% بختام التعاملات للجلسة الثالثة على التوالى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:06 م
تراجع بورصة دبى بنسبة 0.86% بختام التعاملات للجلسة الثالثة على التوالى بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.86% خاسراً 23.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.03 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط أسهم إعمار.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 186.5 مليون سهم محققة ما قيمته 306.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3652 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.93%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.17%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.45%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 2.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 4.44%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 23.2 مليون ورقة بقيمة 85.2 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة، والذى وافق على تعيين ضاحى يوسف المنصورى كعضو فى مجلس الإدارة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل حمد عبد الله الماس، وانتخاب خليفة حسن على الحمادى بالتزكية نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
 
فيما أعلنت شركة الرمز كوربوريشن، عن تقدم الدكتور ناصر السعيدى باستقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق لأسباب شخصية.
 
ومن جانبه أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزى، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة غداً الأربعاء 26 فبراير، في تمام الساعة 10 صباحاً، لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.
 
 

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