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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:01 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسرا 10.32 نقطة ليصل إلى مستوى 7736.78 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.11% خاسرا 86.52 نقطة ليصل إلى مستوى 7712.04 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 31 مليون سهم بقيمة 740.1 مليون ريال، وارتفعت أسهم 33 شركة، فيما تراجعت 143 شركة.
 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.67%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.03%، ثم قطاعى النقل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.19%.
 
وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.55%، ثم الباحة بنسبة 3.08%، ثم فيبكو بنسبة 2.91%، فيما جاء سهم "أسمنت ينبع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.63%، ثم الدرع العربى بنسبة 2.42%، ثم أسمنت القصيم بنسبة 3.34%. 
 
وفى سياق آخر  أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2020-01-07) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء.

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