تحرير 1738 محضر اشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا

المنيا - ماهر أبو نور

حررت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، 1738 محضر إشغال طريق، من خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع الرئيسية والأحياء بالمركز، بالتعاون مع مديريه الامن وعدد من الجهات المعنية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بضرورة رفع كافة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق وإزالة الأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من والي تلك المناطق.

قال اللواء إيهاب ذهنى رئيس المركز ،إن الحملة أسفرت عن تحرير 1738 مخالفة ، فقد تم تنفيذ 1628 إزالة إدارية ، وتحرير 25 محضر إشغال طريق ، بجانب تنفيذ 6 إزاله لأكشاك مخالفه، وتحرير 5 محاضر إدارة بدون ترخيص ، وتحرير 3 محاضر بيئة ، وتحرير 3 محاضر نظافة عامة ، وتنفيذ 68 إزالة تندات .

وشدد محافظ المنيا علي تنفيذ تلك الحملات بشكل مستمر ودوري لإزالة كافة المخالفات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت محافظة المنيا أعلنت عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة ملوي، ومتابعة حالة النظافة بالشوارع الرئيسية بالمركز أسفرت عن تحرير 361 مخالفة، منها 298 إزالة إدارية، و28 محضر إشغالات، و12 محضر بدون ترخيص، و 15 محضر بائع متجول، و 8 مخالفات فورية وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية ، بهدف إعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة ملوي.

وكان الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبا عن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، قاد حملة مكبرة ومفاجئة لرفع الإشغالات وإزالة جميع المقاهي والكافتيريات غير المرخصة ، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية ، بهدف إعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة المنيا وذلك ذلك بحضور هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا ، والمقدم أحمد الكيلانى ، والرائد عمرو صلاح من شرطة المرافق ، وتم خلال الحملة إغلاق عدد من المقاهي غير المرخصة ووضع الشمع الاحمر عليها ، كما تم رفع كافة محتويات المقاهى المخالفة، ومصادرة المضبوطات، ورفع الإشغالات، و تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشملت فعاليات الحملة حي الاخصاص وشارع عدنان المالكي بشمال المدينة ، حيث أكد نائب المحافظ أنه لا أحد فوق القانون، مشيرًا إلى أن ما تم من أعمال إزالة مخالفات المقاهي ، يأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون لمقاهي أُنشئت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الأحياء. بالإضافة إلى ما تسببه من تلوث بيئي، وإزعاج للمواطنين.