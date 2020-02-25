تجديد حبس قهوجى بتهمة حيازة طبنجة فى دار السلام

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار دار السلام، تجديد حبس قهوجي بتهمة حيازة طبنجة فى دار السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة ورود معلومات المقدم وسام عطية رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادھا أن"ع.م" ، 32 سنة، قھوجى والسابق اتھامه فى عدد 5 قضایا ( بلطجة ، سلاح ابیض ، مشاجرة ) آخرھم القضیة رقم 9995 لسنة 2016م دار السلام " بلطجة " والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضیة رقم 64 لسنة 2020م دار السلام " مشاجرة " یتردد على دائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد أحمد مختار معاون وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته طبنجة عیار 9مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام، 5 طلقات من ذات العیار وبمواجھته، واعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الدفاع، و جارى اتخاذ الإجراءات القانونیة قبله، والعرض على العميد محمد علام مأمور القسم أمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.