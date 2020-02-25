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تأجيل محاكمة مُدرس هتك عرض طالبة بالصف الأول الإعدادى بالشرقية لـ 12 أبريل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:07 م
تأجيل محاكمة مُدرس هتك عرض طالبة بالصف الأول الإعدادى بالشرقية لـ 12 أبريل محكمة - أرشيفية
الشرقية –فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، تأجيل محاكمة مُدرس بتهمة هتك عرض طالبة بالصف الأول الإعدادي وملامسة مواطن عفتها بعد استدراجها إلى منطقة خالية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، لجلسة 12 أبريل المُقبل، لأجل الإطلاع على المستندات بناءً على طلب دفاع المتهم.

تعود أحداث القضية رقم 22848 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، والمُقيدة برقم 2946 كلي جنوب الزقازيق، لشهر نوفمبر 2019، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "أ م ح ع" 13 سنة، تلميذة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة "ع ح" الإعدادية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، يتهمون فيها "سمير ف أ ح ع" 43 سنة، مدرب فن تشكيلي بالمدرسة، مُقيم بناحية المدرسة، بهتك عرضها وملامسة مواطن عفتها رغمًا عنها بعدما استدرجها من داخل المدرسة إلى إحدى المناطق الخالية.

وتوصلت تحريات مباحث ثانٍ الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، إلى أن المتهم قام باستدرجها حال تواجدها بالمدرسة إلى إحدى المناطق الخالية، ولامس وتحسس مواضع عفتها دون أدنى اعتبار لحداثة سنها وأنها طفلة.

وتبين أن المتهم تعرض للمجنى عليها بإتيانه بإيحاءات جنسية وإباحية، وذلك باستخدام إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية، حيث استخدم تطبيق "واتس آب" بهدف ارتكاب جريمته، وتعمده إرسال رسائل ومقاطع من شأنها خدش حياء الطفلة وتعمد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

 

 


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محكمة جنايات الزقازيق

هتك عرض طالبة

محاكمة معلم

محاكمة مدرس

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