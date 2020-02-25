بورصة قطر تواصل الهبوط للجلسة الثالثة.. ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 0.68%

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% خاسرة 66.16 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، لتغلق عند مستوى 9703.88 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 102.7 مليون سهم بقيمة 317.5 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 9145 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.47%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31%.

وفى سياق متصل أعلنت فودافون قطر، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التى أمس يوم الاثنين، وقرر المساهمون المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.

كما وافقت الجمعية، على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية السادة المساهمين وذلك بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم (أى بمعدل 0.05 ريال لكل سهم) للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.