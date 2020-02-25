سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة قطر تواصل الهبوط للجلسة الثالثة.. ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 0.68%

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:34 م
بورصة قطر تواصل الهبوط للجلسة الثالثة.. ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 0.68% بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% خاسرة 66.16 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، لتغلق عند مستوى 9703.88 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها الاتصالات.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 102.7 مليون سهم بقيمة 317.5 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 9145 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.47%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31%.
 
وفى سياق متصل أعلنت فودافون قطر، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التى أمس يوم الاثنين، وقرر المساهمون المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
 
كما وافقت الجمعية، على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية السادة المساهمين وذلك بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم (أى بمعدل 0.05 ريال لكل سهم)  للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
 
 

بورصة قطر

سوق قطر المالى

قطر

اقتصاد قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بورصة قطر حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:54 ص

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط جماعى لكافة القطاعات

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:24 م

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:52 ص

تميم يعد شعبه بمشروعات وهمية.. أمير قطر يروج شائعات عن اكتشاف مشروع عملاق لزيادة إنتاج الغاز.. والدوحة تؤجل مع انهيار أسعار الغاز العالمية.. وبورصة قطر تواصل خسائرها الفادحة وو"الدوحة للتأمين" أكبر الخاسرين

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة