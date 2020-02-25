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بورصة الكويت أجازة 3 أيام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والتحرير

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:59 ص
بورصة الكويت أجازة 3 أيام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والتحرير بورصة الكويت- ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة شركة بورصة الكويت، تعطيلها لمدة 3 أيام ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير لدولة الكويت، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 1 مارس، حيث كانت مؤشرات بورصة الكويت، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، بضغوط هبوط 11 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.6% خاسرا 99.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6072.05 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.73% خاسراً 118.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6730.18 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.25% خاسراً 60.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4769.33 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.27%، خاسرا 63.04 ليغلق عند مستوى 4890.23 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 214.8 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون دينار كويتى عبر 10 آلاف صفقة.
 
وتراجعت 11 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.87%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.77%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.03%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.94%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%.
 
وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.83%، تليه شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 5.43%، ثم شركة أسمنت الهلال بنسبة 5.15%، فيما تصدر سهم "شركة التمدين الاستثمارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.91% ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.87%، ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.71%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة كامكو للاستثمار، بصفتها المصفى للصناديق المالية وهى صندوق برقان المالى، صندوق جلوبال السندات،صندوق الجازى النقدى، صندوق الاستثمارات المباشرة،  عن الدعوة لاجتماع جمعية حملة الوحدات لمناقشة جدول الأعمال والمتضمن الإطلاع على تقرير مصفى الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والإطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والإطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

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