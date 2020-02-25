بلتون: 3 أسباب وراء الارتفاع الطفيف لأرباح "ابن سينا" أبرزها غرامة حماية المنافسة

كتب هانى الحوتى

أرجع بنك الاستثمار بلتون، ارتفاع أرباح شركة ابن سينا فارما، من الأعمال الأساسية فى الربع الرابع من 2019 بعد استبعاد المخصصات، ومكاسب فروق تحويل العملة (الخسائر)، وبنود غير متكررة أخرى، بنسبة 4% فقط مقارنة بالربع الربع الرابع من 2018 مسجلة 81 مليون جنيه، وارتفع صافى الربح المعلن بنسبة 32% على أساس سنوى مسجلاً 83 مليون جنيه، جاء الارتفاع الطفيف للأرباح من الأعمال الأساسية نتيجة ارتفاع المصروفات التمويلية بنسبة 165% على أساس سنوى مسجلة 88 مليون جنيه، بدعم من ارتفاع صافى الدين خلال العام، حيث بلغ صافى الدين إلى حقوق المساهمين 0.8 مرة مقابل 0.4 مرة العام الماضى وذلك أولا لتمويل افتتاح 10 مراكز توزيع جديدة، ثانيا دفع غرامة 160 مليون جنيه خاصة بقضية مخالفة قانون حماية المنافسة، ثالثا أخذ مبلغ 6,8 مليون جنيه فى الاعتبار من تغيير تصنيف التأجير الخاص بالشركة بداية من 2019.

وأشار بلتون، في تقرير بحثى، إلى ارتفاع صافى المبيعات شركة ابن سينا بنسبة 20% على أساس سنوى و7% على أساس ربع سنوى مسجلاً 4,7 مليار جنيه، دعم من ارتفاع متوسط سعر العبوة وأحجام المبيعات بالإضافة إلى الحصة السوقية الأفضل للشركة، كما ارتفع مجمل الربح بنسبة 25% على أساس سنوى مسجلا 394 مليون جنيه، كما تقدمت الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 43% على أساس سنوى مسجلة 215 مليون جنيه، مع ارتفاع هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنحو 0.7 نقطة مئوية مسجلة 4.6% فى الربع الرابع من 2019، بارتفاع 4.1% عن تقديراتنا.

ولفت أنه على أساس العام ككل، ارتفع ربح ابن سينا من الأعمال الرئيسية بنسبة 7% على أساس سنوى مسجلاً 341 مليون جنيه، منخفضاً عن توقعاته عند 354 مليون جنيه، فى الوقت نفسه، ارتفع صافى الربح المعلن بنسبة 25% على أساس سنوى مسجلاً 329 مليون جنيه فى عام 2019، وسجلت الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب نمواً بنسبة 37% على أساس سنوى إلى 786 مليون جنيه، مع هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 4.7% (+0.4 نقطة مئوية) مقابل تقديرات لهامش العام بأكمله عند 4.5%، وقفز صافى المبيعات بنسبة 25% على أساس سنوى مسجلاً 16,6 مليار جنيه (-2% مقابل توقعات)، بوتيرة أسرع من إجمالى نمو مبيعات سوق الأدوية بين 6%-8%.

واقترح مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما توزيع كوبون نقدى بقيمة 7 قروش لكل سهم، أى بعائد على التوزيع 0.8% بناءً على سعر بدء التداول أمس وبمعدل دفع 17%، فضلاً عن ذلك، اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أسهم مجانية بقيمة 35 مليون جنيه بواقع 0.17 سهم مجانى لكل سهم واحد من أسهم رأس المال من أرباح عام 2019، ذلك من شأنه زيادة عدد أسهم الشركة من 820 مليون سهم إلى 960 مليون من خلال إصدار 140 مليون سهم جديد بالقيمة الاسمية.