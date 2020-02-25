بعد 6 شهور.. كم مرة يجب أن تطعمى طفلك الرضيع؟

كتبت فاطمة خليل

تشعر معظم الأمهات بالقلق من أن أطفالهن لا يحصلون على ما يكفي من المواد الغذائية أو أنهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام، فلا يزال بإمكان الأطفال الكبار التحدث عندما يشعرون بالجوع، لكن الأمر يختلف بالنسبة للرضع، في هذا التقرير نتعرف على كم مرة يجب أن تطعمي طفلك من أجل نمو وتطور أفضل، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يجب إعطاء الأطفال حليب الأم فقط لمدة 6 أشهر الأولى من ولادتهم، وبعد 6 أشهر ، يتم تقديم الأطعمة الصلبة بجانب حليب الأم.

وخلال الأشهر القليلة الأولى، يحتاج المواليد الجدد إلى الحليب بشكل متكرر ويجب إطعامهم كلما شعرت أنهم يعانون من الجوع.

البكاء هي واحدة من العلامات الواضحة التي تظهر أن طفلك جائع وقد حان الوقت لتناول الطعام أو الرضاعة.

-لا تتبعي جدولًا صارماً، فهذه من النصائح لإطعام طفلك وبدلاً من ذلك، استمع إلى ما يحاول طفلك أن يخبرك به، نظرًا لأن طفلك الصغير لا يمكنه التعبير عن احتياجاته في كلمة، يجب عليك البحث عن تصرفاته.

كيف يشعر الطفل بالجوع؟

كل طفل مختلف، لذا ستختلف عدد المرات التي ستضطر فيها لإطعامهم، السن أيضا يلعب دور حاسم في شعوره بالجوع.

وإذا كان طفلك يشرب حليب الأم فقط يجب عليك إطعامه بشكل متكرر لأن هضم اللبن يكون سريعاً، ويتم تغذية الأطفال تحت سن 6 أشهر بشكل عام مرة واحدة كل ساعتين إلى 3 ساعات.

مع نمو الطفل، سينخفض ​​المعدل في الشهر الأول ، يجب إطعامهم من 8 إلى 12 مرة في اليوم، ثم ينخفض ​​العدد إلى 7-9 مرات في اليوم.

مع مرور الوقت ، سيشرب طفلك كمية أكبر من الحليب أكثر من المعتاد على الشرب في وقت مبكر، يحدث هذا عادة عندما ينمو الطفل بسرعة.

علامات أن طفلك يحصل على كمية كافية من الحليب

تشعر معظم الأمهات بالقلق من أن أطفالهن لا يحصلون على ما يكفي من المواد الغذائية أو أنهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام.

-تغيير الحفاضات المتكررة

يبلل الأطفال حفاضاتهم كثيرًا عندما يتم إرضاعهم بشكل صحيح، إذا كان طفلك يبلل من 4-6 حفاضات يوميًا وحركات أمعاء منتظمة، فلا داعي للقلق بشأن أي شيء.

-إذا شعر الطفل بالراحة

إذا شعر طفلك بالراحة بعد جلسة الرضاعة ، فهذا يعني أنه قد تم تغذيته بشكل صحيح وأنه بصحة جيدة.

-إذا كان طفلك يكتسب وزناً

عادةً ما يفقد الأطفال الوزن في الأسابيع 2-3 الأولى، بعد ذلك ، يبدأون في زيادة الوزن، مما يدل على أنهم يحصلون على ما يكفي من المواد الغذائية.