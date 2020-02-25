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بعد وفاة مبارك.. ماذا يعنى إعلان الدولة حالة الحداد لمدة 3 أيام؟

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:02 م
بعد وفاة مبارك.. ماذا يعنى إعلان الدولة حالة الحداد لمدة 3 أيام؟ حسنى مبارك - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد العام في جميع إنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وترصد "اليوم السابع" التقاليد المتبعة في حالات الحداد الرسمي.

  • وفقًا لتقاليد الحداد الرسمي يمنع خلال فترة الحداد إقامة أى مناسبات رسمية
  • توضع شارة سوداء على التلفزيون الرسمي للدولة طوال فترة الحداد
  • تنكس أعلام الدولة خلال فترة الحداد
  • تكون فترة الحداد 3 أيام في غالبية الأحوال
  • ينشر قرار الحداد في الجريدة الرسمية في الدولة

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، توفى صباح اليوم الثلاثاء بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بهم.

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.


موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

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علاء مبارك

جمال مبارك

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حقيقة موت حسني مبارك

حقيقة وفاة مبارك

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