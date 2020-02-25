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بعد وفاة مبارك.. لحظة وصول سوزان مبارك إلى مستشفي المعادى العسكرى لتهنئته بالبراءة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:28 م
بعد وفاة مبارك.. لحظة وصول سوزان مبارك إلى مستشفي المعادى العسكرى لتهنئته بالبراءة مبارك

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بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تعيد اليوم السابع نشر فيديو لحظة وصول سوزان مبارك الي مستشفي المعادي العسكري، لتهنئة زوجها الرئيس الأسبق مبارك بالبراءة.

 

 

و نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

 

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

 

وتوفى منذ قليل، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض.

 

 

 

 

 


وفاة مبارك

وفاة حسني مبارك

محمد حسني مبارك

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