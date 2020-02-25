سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وتوقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة..

انخفاض أسعار الذهب 12 جنيها وعيار 21 يسجل 713 جنيها للجرام

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:38 ص
انخفاض أسعار الذهب 12 جنيها وعيار 21 يسجل 713 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا تراجع ملحوظ  اليوم الثلاثاء، مع اتجاه لجني الأرباح عقب صعود  أوقية الذهب إلي 1683 دولاراً فى أعلي مستوي لع عالمياً منذ مارس 2013.
 
وفى سوق الصاغة بمصر، تراجع سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات بعد هبوطها مساء أمس 9 جنيهات، ليكون المجموع منذ مساء أمس انخفاضا نحو 12 جنيها، عقب هبوط سعر أوقية الذهب من 1683 إلي 1656 دولار، مع اتجاه لجني الأرباح.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 611 جنيها.

عيار 21 يسجل 713 جنيها.

عيار 24 يسجل 815 حنيها .

الجنيه الذهب 5704 جنيها.

اوقية الذهب 1656 دولار.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا" ارتفعت أمس الاثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
 
وتمثّل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيرا،ً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد، حين توفيّ 97 شخصاً بالفيروس.وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة، بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوبي.
 
وتراجعت عملات آسيوية، أمس، في الوقت الذي قاد فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف من وباء ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن في الذهب والدولار والفرنك السويسري، بحسب وكالات الأنباء العالمية.
 
وتراجعت عملات الصين وأستراليا ونيوزيلندا، كما هوت عملات الأسواق الناشئة بدول عدة، فى ظل طلب مرتفع على الملاذات الأمنه والذهب، لكن الاتجاه لجني الأرباح بعد هذه الارتفاعات بالذهب تسببت في هبوطه.

اسعار الذهب

تراجع سعر الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

20 جنيها ارتفاع فى أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يسجل مستوى تاريخى بـ725 جنيها للجرام وتوقعات بارتفعات أخرى.. فيروس كورونا يزيد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.. وتراجع مبيعات الذهب فى مصر بسبب زيادة الأسعار

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:00 م

أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخيا فى مصر.. وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:24 ص

استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهات

الأحد، 23 فبراير 2020 02:01 م

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 -2- 2020

الأحد، 23 فبراير 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة