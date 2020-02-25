انتظام أعمال الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة رغم سوء الطقس

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، علي انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى إن إدارة حركة السفن بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن .
وأضاف الغندور فى بيان أن عدد السفن المتواجدة بالميناء وصل 88 سفينة ، وتجري عمليات الشحن والتفريغ علي عدد 36 سفينة منها سفن حاويات، وسفن مواد بترولية ، وسفن عامة ، وسفن علي المخطاف الداخلي ، كما تواجد تواجد بالمخطاف الخارجي عدد 24 سفينة ، وعن حركة الشاحنات فقد تم دخول وخروج 9200 شاحنة عامة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
هذا وقد أكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء علي ضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل طبيعي مع مراعاة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ ، وضرورة جاهزية وحدات الإنقاذ ومركز العمليات وراديو الميناء علي مدار الساعة لتلقي أي إشارات استغاثة من أي سفينة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .
كما وجه شاهين بضرورة الإهتمام بخطط الصيانة داخل الميناء والتي تشمل صيانة الطرق والمباني والزراعات والأرصفة والساحات ، والمسطح المائي، والعلامات الملاحية، وصيانة القاطرات واللنشات والوحدات البحرية ، والنظام الإلكتروني ، وأنظمة المراقبة .
وتعرضت محافظة الإسكندرية فى الساعات الأولى من صباح اليوم لأمطار غزيرة ، وموجه طقس باردة ضمن الطقس السيء التى تتعرض لها المحافظات.
وتستعد محافظة الإسكندرية والصرف الصحى بنشر سيارات كسح الأمطار فى الشوارع الرئيسية لمنع تراكم المياه في الشوارع.
وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.
وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد بالشارع لحظيا على مدى الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال النوة الحالية واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.
وأكد "الشريف" أن جميع أجهزة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار، متواجدة في الشارع على مدى الساعة لحين الانتهاء من النوة الحالية.
وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
ونوهت المحافظة بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
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