انتظام أعمال الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة رغم سوء الطقس

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، علي انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى إن إدارة حركة السفن بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن .

وأضاف الغندور فى بيان أن عدد السفن المتواجدة بالميناء وصل 88 سفينة ، وتجري عمليات الشحن والتفريغ علي عدد 36 سفينة منها سفن حاويات، وسفن مواد بترولية ، وسفن عامة ، وسفن علي المخطاف الداخلي ، كما تواجد تواجد بالمخطاف الخارجي عدد 24 سفينة ، وعن حركة الشاحنات فقد تم دخول وخروج 9200 شاحنة عامة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

هذا وقد أكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء علي ضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل طبيعي مع مراعاة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ ، وضرورة جاهزية وحدات الإنقاذ ومركز العمليات وراديو الميناء علي مدار الساعة لتلقي أي إشارات استغاثة من أي سفينة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .

كما وجه شاهين بضرورة الإهتمام بخطط الصيانة داخل الميناء والتي تشمل صيانة الطرق والمباني والزراعات والأرصفة والساحات ، والمسطح المائي، والعلامات الملاحية، وصيانة القاطرات واللنشات والوحدات البحرية ، والنظام الإلكتروني ، وأنظمة المراقبة .