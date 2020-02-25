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الوطنية للانتخابات تستقبل وفد مجلس الشورى الإندونيسى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:15 م
الوطنية للانتخابات تستقبل وفد مجلس الشورى الإندونيسى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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استقبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، وبحضور رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى، وفد مجلس الشورى الإندونيسى برئاسة إبراهام ليانتو، عضو مجلس النواب الاقليمى.
 
واستهل المستشار لاشين، اللقاء بالترحيب بأعضاء الوفد الاندونيسى وتناول التعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها واختصاصاتها، والمراحل التى تمر بها العملية الانتخابية فى مصر منذ دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات أو الاستفتاءات حتى إعلان النتيجة النهائية.
 
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كما قام رئيس الوفد الإندونيسى باستعراض المجالس التشريعية باندونيسيا وكيفية تشكيلها وإجراءات انتخابهم وأفاد بأن هذه الإجراءات مشابهة لتلك التى تجرى فى مصر.
 
وأعرب الوفد الإندونيسى عن سعادتهم وإعجابهم لتواجدهم بمصر، مشيدين بالإجراءات والضمانات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارتها للعملية الانتخابية، وتبادل الطرفان في نهاية اللقاء درع البرلمان الاندونيسي ودرع الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشرف حاليا على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بدائرة ملوى بالمنيا حيث تجرى فيها جولة الإعادة، بينما كان حسم النائب محمد أبو العنين فوزه فى دائرة الجيزة دون الحاجة لدخوله فى إعادة لحصوله على اغلبية الأصوات الصحيحة.
 
ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 مارس للمصريين فى الخارج،  ويومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس للمصريين فى الداخل.
 
وتستأنف الدعاية يوم 18 فبراير، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومى 19 و20 فبراير، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون فى الفترة من 21 فبراير حتى الأول من مارس القادم.
 
وأوضحت الوطنية للانتخابات أن فترة الصمت الدعائى للإعادة للمصريين فى الخارج فى 5 مارس فى تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلى لكل دولة،  فيما يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس،  وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس،  وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس،  على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس،  وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.
 
 
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الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار لاشين ابراهيم

الانتخابات التكميلية

تعاون الهيئة الوطنية مع مثيلتها بالدول

اخبار مصريه

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