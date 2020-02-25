الوادى الجديد تفوز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الفنون البيئية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد،عن فوز مدرستين تابعتين لإدارة الداخلة التعليمية بالمركز الخامس فى مسابقة الشتاء فى التربية الموسيقية على مستوى الجمهورية، عن العام الدراسى 2019 / 2020 م، حيث فازت مدرستى الشهيد عبد المنعم رياض الإبتدائية والإعدادية بالداخلة بالمركز الأول على مستوى قطاع الصعيد والخامس على مستوى الجمهورية، وتم تقييم هذه المسابقة خلال شهر ديسمبر 2019م الماضى، بمشاركة تلاميذ مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإبتدائية، وكورال من مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية .

وقال صلاح مرغنى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن المسابقة أقيمت تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادى الجديد، وإشراف الدكتور سيد هلال مدير عام إدارة الداخلة التعليمية، ومتابعة موجّه عام التربية الموسيقية حنان عبد المنعم كيلانى وحققت المدرستين المركز الأول على مستوى القطاع والخامس على مستوى الجمهورية فى ( الفنون البيئية ) التربية الموسيقية وقام بتدريب الفرق المشاركة محمد الشيمى معلم التربية الموسيقية ومديرى إدارة المدرستين .

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، صلاح مرغني، أعلن عن انطلاق فعاليات المشروع الوطنى للقراءة لطلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية وبمشاركة 420 مدرسة.

أكد صلاح، أن الهدف من اطلاق المشروع الوطنى للقراءة هو تشجيع الطلاب بالمدارس على العودة للقراءة الصحيحة ونشر ثقافة الاطلاع على الكتب الخارجية وتعريف الطلاب برموز العلم فى مصر والوطن العربى ومختلف دول العالم.

أضاف صلاح، أن القراءة هى أسلوب حياة، وأن القراءة هى البداية والنهاية لتحقيق معرفة أفضل وغرس قيم هامة فى نفوس الطلاب فى تلك المرحلة من عمر طلاب المدارس، لتشكيل عقولهم ومنحهم ثقافة ومعرفة تمكنهم مواجهة الأفكار المغلوطة.

وكان مدير القطاع كرم اول امس المكتب التنفيذى للاتحادات الطلابية بمدرسة الشهيد سمير محمد اسماعيل حصلت على المركز الأول بالجمهورية بدورى المكاتب التنفيذية عن العام الماضى، وذلك بمكافآت مالية وشهادات استثمار، وشهادات تقدير، كما جرى تكريم الاستاذة سهى خير على خير ، مديرة المدرسة ، والاستاذة منال محمود عز الدين ، أخصائى الاجتماعى بالمدرسة.

الجدير بالذكر أن مدرسة "الشهيد سمير محمد إسماعيل"، والتابعة لإدارة الخارجة التعليمية، قد حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دورى المكاتب التنفيذية للمرحلة الإعدادية، جاء هذا الفوز من خلال التصفيات النهائية لمسابقة دورى المكاتب التنفيذية للعام الدراسى 2018 / 2019 م، والتى أقيمت بمقر المركز الرئيسى لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالعجوزة.



مسابقة الفنون البيئية بالوادى الجديد