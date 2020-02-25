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النفط يرتفع بفضل اقتناص الصفقات وفيروس كورونا يحد المكاسب

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:41 ص
النفط يرتفع بفضل اقتناص الصفقات وفيروس كورونا يحد المكاسب براميل بترول
رويترز

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ارتفع النفط اليوم الثلاثاء، مع سعي مستثمرين لتصيد الصفقات بشراء الخام بأسعار رخيصة بعدما هوى نحو 4% في الجلسة السابقة إلا أن المخاوف من أن يؤثر انتشار فيروس كورونا خارج الصين على الاقتصادات الكبرى ويكبح الطلب على الوقود حدت من المكاسب.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 19 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 56.49 دولار للبرميل بعد أن نزل 3.8 % في الجلسة السابقة ليسحل أكبر خسارة في يوم واحد منذ الثالث من فبراير.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 51.60 دولار للبرميل لتتعافى من انخفاض 3.7 % في الجلسة السابقة.

وهوت مخاوف الطلب بأسعار النفط والسلع الأولية أمس الاثنين في حين مُنيت الأسهم الأوروبية والأمريكية بأكبر خسائر منذ منتصف 2016.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي في حين يُتوقع أن تكون مخزونات المنتجات المكررة انخفضت بحسب ما أظهره أمس الاثنين استطلاع أولي أجرته رويترز للأسبوع المنتهي في 21 فبراير.

وأبلغ أمين الناصر ،الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية رويترز أمس الاثنين أن من المتوقع أن يكون تأثير فيروس كورونا على طلب النفط قصير الأمد وأن يرتفع الاستهلاك في النصف الثاني من العام.


النفط

فيروس كورونا

أسعار النفط

أمين الناصر

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

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