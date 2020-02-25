المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تبدأ تدريب المعلمين على المناهج الجديدة

الإسكندرية أسماء على بدر

بدأت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، فعاليات التدريب على المنهج الجديد لمعلمي الصف الثاني الابتدائي الأزهرية بالإسكندرية.

تابع الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية التدريب بمركز الخدمة والنشاط بميامي، كما تابع إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة فعاليات التدريب بمعهد الشهيد وليد بإدارة العامرية.

ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات معلمي الصف الثاني الابتدائي على المنهج الجديد وفق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، ويتم التدريب بمركز الخدمة والنشاط بميامي، ومعهد برج العرب النموذجي الابتدائي، ومعهد الشهيد وليد الابتدائي وذلك تحت إشراف أمين عزام مدير التدريب بالمنطقة.

وفي سياق متصل، تابع الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، اليوم، القمص إجراء مسابقة الطالب المثالي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك تحت إشراف ناصر إسماعيل مدير رعاية الطلاب، و وفاء أبوزيد موجه عام التربية الاجتماعية، وأعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية نشوى الماوردي، وإيمان خضر.

ويتم تقييم الطلاب من خلال المعلومات العامة، وحصول الطالب على المركز الأول على معهده في الفصل الدراسي الأول، وإفادة بحسن أخلاق وسلوك الطالب من المعهد، بالإضافة إلى شهادات التقدير التي حصل عليها الطالب.

في سياق متصل، تابع إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة سير العملية التعليمية بمعاهد برج العرب، تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وتابع المناهج الدراسية، وتناقش مع الطلاب للوقوف على مستواهم العلمي، ونصحهم بالجد والاجتهاد، وكثرة القراءة لأنها غذاء العقل، واطمأن إلى تسليم الكتب الدراسية للطلاب، كما تفقد ملحقات المعاهد، وأكد على تفعيل كافة الأنشطة الطلابية، وعقد مسابقات في القراءة بين الطلاب، وتشجيعهم على كثرة القراءة، والتلخيص، وكتابة الأبحاث.