المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين وبراءة اثنين آخرين فى قضية تهريب المهاجرين للخارج

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، و براءة آخرين بتهمة تهريب المهاجرين للخارج بالنزهة.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين " كامل.ع"، و "طلعت.ع"، و " خالد . م " ، و " حنفى.ص"، بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، كما قضت ببراءة كل من "علاء.غ"، و" عادل.م".

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد و هانى شحاتة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين " كامل.ع"، عاطل، و "طلعت.ع"، عاطل، و "علاء.غ"، سائق، و" عادل.م"، بالمعاش، و " خالد . م " عامل ، و " حنفى.ص"، صاحب مكتب مقاولات، بتأسيس وأخرين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في تهريب المهاجرين كلا من " "عادل.ج"، و " إيهاب.خ"، و" رزق.م"، و " عمر.م"، و"هانى.ن"، و" محمود.ح"، و" محمد.ع"، و"مصطفى.م"، و"محمود.ح"، و"أحمد.م"،و"أسامة.م"، و"نزيه.ب"، و"محمد.س"، و"أحمد.م"، و"محمد.ص"، و" رمضان.ع"، و"أحمد.ر"، و"عامر.أ"ن و"عبد الحكيم.ع"،و"كيرلس.ب"، و"أبانوب.ن"ن و"رومانى.ك"، ومن بينهم أطفال إلى دولة إيطاليا، وكان من شان ذلك تهديد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر، بان قاموا بإيوائهم بمسكن غير مؤهل لاستيعاب عددهم، تمهيداً لتهريبهم بواسطة مراكب معدة للصيد، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات.