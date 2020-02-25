سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين وبراءة اثنين آخرين فى قضية تهريب المهاجرين للخارج

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:38 م
المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين وبراءة اثنين آخرين فى قضية تهريب المهاجرين للخارج تهريب المهاجرين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، و براءة آخرين بتهمة تهريب المهاجرين للخارج بالنزهة. 
 
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين " كامل.ع"، و "طلعت.ع"، و "  خالد . م "  ، و " حنفى.ص"، بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، كما قضت ببراءة كل من  "علاء.غ"، و" عادل.م".
 
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد و هانى شحاتة.
 
وكشف قرار الإحالة قيام  المتهمين " كامل.ع"، عاطل، و "طلعت.ع"، عاطل، و "علاء.غ"، سائق، و" عادل.م"، بالمعاش، و "  خالد . م " عامل  ، و " حنفى.ص"، صاحب مكتب مقاولات،   بتأسيس وأخرين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأضاف  قرار الإحالة شروع المتهمين  في تهريب المهاجرين كلا من " "عادل.ج"، و " إيهاب.خ"، و" رزق.م"، و " عمر.م"، و"هانى.ن"، و" محمود.ح"، و" محمد.ع"، و"مصطفى.م"، و"محمود.ح"، و"أحمد.م"،و"أسامة.م"، و"نزيه.ب"، و"محمد.س"، و"أحمد.م"، و"محمد.ص"، و" رمضان.ع"، و"أحمد.ر"، و"عامر.أ"ن و"عبد الحكيم.ع"،و"كيرلس.ب"، و"أبانوب.ن"ن و"رومانى.ك"، ومن بينهم أطفال إلى دولة إيطاليا، وكان من شان ذلك تهديد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر، بان قاموا بإيوائهم بمسكن غير مؤهل لاستيعاب عددهم، تمهيداً لتهريبهم بواسطة مراكب معدة للصيد، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
 

تهريب المهاجرين

تجارة البشر

جنايات القاهرة

السجن المشدد

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة 18 متهماً بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل لـ14مارس

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:25 م

"الترانزيت" طريقة جديدة لعصابة تهريب مهاجرين بالتسلل عبر الحدود.. النيابة تحقق مع متهمين استقطبا راغبي السفر وزورا أوراقهم.. وكشوف حسابات بنكية وإيصالات استلام نقدية وعملات ضمن الأحراز

الخميس، 20 فبراير 2020 09:00 م

النيابة تستمع لضحايا عصابة جديدة لتهريب المهاجرين بطريقة الترانزيت

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:05 ص

تفاصيل الحكم على 16 متهماً بالسجن أدوينو بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة