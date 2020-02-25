المشدد 5 سنوات لـ4 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابى، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة سرقة شقة ربة منزل فى السلام.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بلاغا من رضا.ا ربة منزل، تفيد فيه أنه أثناء غيابها عن مسكنها بدائرة القسم، فوجئت بسرقة لاب توب وتليفزيون ومصوغات خاتم وسلسلة ولم تتهم أحد.

على الفور تم تشكيل فريق بحث للتوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة، وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات اللازمة وتفريغ الكاميرات، تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة 4 متهمين وهم جمعة .ط عاطل، ومحفوظ. م سباك، عيد.ر عاطل 24 سنة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكينة والأجهزة الثمينة ، وبيعها وارشدوا عن المسروقات بمنزل المتهم الثاني.

وبمواجهتهما مع المجني عليها اعترافوا بارتكابهما واقعة السرقة وأضافوا أنهم قاموا بسرقة أكثر من 3 شقق بأسلوب المفتاح المصطنع .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات .

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.