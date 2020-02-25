المرور يدفع بسيارات إغاثة على الطرق السريعة تحسبا لهطول أمطار

كتب عبد الرحمن سيد

قامت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة إي أعطال والدراجات البخارية والاوناش، والتواجد المرورى على الطرق، تحسبا لهطول الأمطار وسحب أى كثافات مرورية من الطرق.

وخصصت غرفة العمليات والاتصال، برقم الإغاثة (01221110000) لمواجهة أى أعطال أو حوادث، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً علي سلامتكم.

تأتى تلك الجهود، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتواجد المروري الفعال والجدي على الطرق السريعة، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من وجود طقس غير مستقر وسقوط أمطار، تحت أشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من الأربعاء أن تنتهى فرص سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، وحتى نهاية الأسبوع الجارى وذلك بعد موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد وبدأت الأحد الماضى.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أيضا بداية من الأربعاء المقبل أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وتعود الشبورة المائية الكثيفة للظهور في الصباح الباكر.

وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين على الطرق من السراعات الزائدة خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مناشدا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ظل شدة برودة الأجواء ليلا.