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المتهم بقتل موظف بحدائق القبة: لم نقصد قتله وكان يحاول منعنا من هدم العقار

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:24 م
المتهم بقتل موظف بحدائق القبة: لم نقصد قتله وكان يحاول منعنا من هدم العقار المتهم
كتب عبد الله محمود

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اعترف المتهم بقتل موظف فى منطقة حدائق القبة، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة معه، قال خلالها إنه أقدم بمشاركة متهم آخر علي ارتكاب جريمتهم ، وذلك بسبب اعتراض المجني عليه علي هدم المنزل الذى يقطن به، موضحا أنهما حاولا إثنائه وابعاده عن طريقهم إلا أنه رفض، فحملوه علي "شوكة اللودر" وساروا به مسافة كبيرة، إلا انه سقط علي الارض، مضيفا أنهما كانا يقصدان إخافته ففط، وأنهما لم يكونا يقصدان قتله.
 
وأضاف المتهم انهم فوجئ بوفاته، وعقب ذلك علم أن الشرطة تبحث عنهما فقررا الهرب حتى يتمكنا من تدبير أمرهما .
 
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادة تلقيه بلاغا من الأھالي بشخص متوفي أمام العقار رقم 6 شارع رفعت منشیة الصدر بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عثر على جثة عصام یوسف 58 سنة، موظف ومقیم بالطابق الأول بالعقار محل البلاغ "ولا توجد بھا إصابات ظاھریة".
 
وبسؤال أسرة المتوفي، قرروا بوجود نزاع قضائي بینھم وبین حمدي فرج ، مقاول وشریك بالعقار بمساحة 37 مترا ومقیم بذات العنوان وقیام الأخیر بإحضار كل من عطا الله واعر، 48 سنة، سائق لودر "نجل شقیق الأول "خمیس فرج"، تباع اللودر ومقیم بالعقار محل الواقعة "نجل الأول" ومحاولتھم القیام بأعمال ھدم لأحد حوائط العقار محل الواقعة، وعلى أثر ذلك قام المتوفي باعتراضھم واعتلاء مقدمة اللودر "الشوكة " ، فقام المتھم الثاني " قائد اللودر " بتحریك الشوكة ھیدرولیكیاً لمحاولة إنزاله مما أدى لسقوط المجني علیه أرضاً ووفاته، ولاذوا بالفرار واتھم المشكو في حقھم بالتسبب في وفاة شقیقه.
 
وما أسفرت عنه جھود البحث من ضبط المتھم الثاني حال استقلاله اللودر المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتھمین.اللازم .
 
 

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