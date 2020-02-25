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المترو: انقطاع بالشبكة الكهربائية بمحطة غمرة بالخط الأول اتجاه حلوان

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:20 م
المترو: انقطاع بالشبكة الكهربائية بمحطة غمرة بالخط الأول اتجاه حلوان مترو الأنفاق الخط الأول - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة مترو الأنفاق فى بيان لها منذ قليل، انقطاع بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة غمرة بالخط الأول اتجاه حلوان لمترو الأنفاق، حيث أوضحت الشركة أنه تم تشغيل من محطة المرج الجديدة الى محطة الدمرداش بالاتجاهين ومن محطة الشهداء الى محطة حلوان فى الاتجاهين، كما تم التشغيل من محطة الدمرداش إلى محطة الشهداء خط مفرد طالع نازل .

وأكدت شركة مترو الأنفاق أنه جارى الآن إصلاح العطل.

وكانت قد شهدت أغلب أنحاء الجمهورية، طقس غير مستقر أمس الإثنين، حيث شهدت البلاد أمطار على أغلب الأنحاء امتدت للقاهرة والجيزة.

ومن ناحية أخرى حددت الهيئة القومية 20 فبراير الجارى كآخر موعد لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات المتنافسة على توريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا (TVM)، ضمن المناقصة التى طرحتها الهيئة القومية للأنفاق أمام الشركات المحلية والعالمية لشراء ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليًا لصالح محطات الخطين الأول والثانى.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن الماكينات الجديدة سيستخدمها الراكب فى استخراج تذاكر المترو آليا بدلاً من اللجوء إلى الوقوف أمام شبابيك التذاكر، وهى شبيهة بماكينات الـ"ATM"الخاصة بالبنوك، حيث سيكون بإمكان الراكب عبر الماكينات الجديدة استخراج عبرها تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المحمل عليه الاشتراكات أو المستخدم كمحفظة نقود لاستقلال المترو بديلا عن التذاكر الورقية، وذلك باستخدام البطاقات الائتمانية البنكية أو العملة النقدية.

وتخطط الهيئة القومية للأنفاق لتركيب ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا المعروفة باسم (TVM) فى كافة محطات المترو للتسهيل على الركاب فى استخراج وشراء التذاكر، حيث سيكون من خلالها باستطاعة الراكب استخراج وشراء التذاكر من هذه الماكينات باستخدام العملات المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك، وذلك بجانب شبابيك التذاكر الموجودة بالمحطات التى ستستمر فى بيع التذاكر للجمهور.

كانت الهيئة القومية للأنفاق طرحت مناقصة لتقى وتقديم العروض والعطاءات الفنية والمالية، وذكرت أن قيمة التأمين الابتدائى خلال تقديم العروض يبلغ مبلغ 60 ألف يورو، بالإضافة 130 ألف جنيه، على أن يتم تقديم تأمين نهائى من قبل الشركة التى ستفوز بهذه المناقصة قدره 5% من قيمة الماكينات التى سيتم توريدها بعد رسو العرض عليها.


مترو غمرة

مترو الدمرداش

اخبار مصر

اخبار المترو

المترو

عطل المترو

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