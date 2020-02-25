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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:52 م
خالد صلاح
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المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاج ليبيا النفطى 122.430 ألف ب/ي فى 23 فبراير

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:03 م
المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاج ليبيا النفطى 122.430 ألف ب/ي فى 23 فبراير مؤسسة النفط الليبية

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا اليوم الثلاثاء إن إنتاج البلاد النفطى بلغ 122.430 ألف برميل يوميا فى 23 فبراير.

وأغلقت قوات الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر موانئ وحقول نفط رئيسية قبل شهر فى إطار صراع على السلطة مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج فى طرابلس.

وفى السياق نفسه، قال الجيش الوطنى الليبى، الأحد، أنه تم قتل 16 جنديا تركيا فى الأسابيع الأخيرة بعد يوم من اعتراف تركيا بأنها فقدت عددا من "الشهداء" خلال معارك فى ليبيا.

وقال خالد المحجوب، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إن الأتراك قتلوا في مدينة مصراتة الساحلية وفى معارك بطرابلس وفى بلدة الفلاح إلى الجنوب من العاصمة.

 
 

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