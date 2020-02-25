اللى يلاقى الزمالك يرن عليا.. تاكسى يطوف شوارع دسوق ساخرا من أحداث مباراة القمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصبح غياب فريق الزمالك عن القمة التى كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة مثار سخرية من رواد التواصل الاجتماعي وتويتر، حيث تم تداول فيديو على مواقع التواصل بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لطواف تاكسي عليه مكبرات صوت، بميدان العارف بالله الدسوقي، وعدد من شوارع دسوق، وكان من يستقله يعلن عن تخفيض في الأسعار، واختار كلمات لها موقع موسيقي معبراً عن سخريته من انسحاب فريق الزمالك.

واختار مشجع أهلاوى وسيلة للتعبير عن انسحاب فريق الزمالك باستقلاله تاكسي ، وردد " أسعارنا أسعار خيالية، واللي يلاقي فريق الزمالك يرن عليا"، إشارة لانطلاق الأتوبيس الذى يحمل لاعى الزمالك من مقر النادي في ميت عقبة، وبعد توجهه لكوبري 6 أكتوبر، عاد مرة أخرى عقب مغادرة لاعبي الناشئين بالنادي الأتوبيس، بحجة تعطله كما تردد.

يذكر أن فريق الزمالك لم يذهب أمس لاستاد القاهرة، بسبب تعطل حافلة الفريق أثناء الذهاب، كما أكد مسئولو الأبيض.