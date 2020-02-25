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الكويت تعلن إصابة 3 حالات جديدة بكورونا لمسافرين على متن رحلة قادمة من ايران

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:20 ص
الكويت تعلن إصابة 3 حالات جديدة بكورونا لمسافرين على متن رحلة قادمة من ايران فيروس كورونا
كتب كامل كامل

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 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم  الثلاثاء تأكيد إصابة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد كانوا قد وصلوا على متن رحلة قادمة من إيران فجر اليوم و بذلك يصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى خمس حالات حتى الآن.

و قالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية / كونا / إن المسافرين كانوا ضمن المسافرين على متن تلك الرحلة ووضعتا في الحجر الصحي الإجباري و تم نقلهما مباشرة من المطار إلى أحد المستشفيات المعدة و المجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ وصولهما لأنهما تعانيان بعض أعراض المرض.

و دعت وزارة الصحة الكويتية جميع المواطنين و المقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص وذلك للحفاظ على صحة المجتمع.

وكانت  الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت مساء امس الاثنين، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية، وتايلاند، وإيطاليا في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية؛ وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) هناك.

وقالت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو تأشيرة دخول سابقة إلى الكويت، ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية، وتايلاند، وإيطاليا، في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.
وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار تأشيرات دخول للقادمين إلى الكويت من الدول الثلاث، نظرا إلى الوضع الصحي الحالي بها.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية؛ وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) هناك، ومنع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت، ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.
 

أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، الیوم الاثنین، وقف جمیع الرحلات المغادرة والقادمة من الجمھوریة العراقیة فى الوقت الراھن بناء على تعلیمات وزارة الصحة الكویتیة وذلك بعد ظھور حالات إصابة بفیروس الكورونا

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الكويت

ايران

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