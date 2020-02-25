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خالد صلاح
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الكويت: إغلاق منتزة سياحى وتخصيصه لايواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:52 م
الكويت: إغلاق منتزة سياحى وتخصيصه لايواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية، إغلاق منتزة الخيران السياحي عن الرواد والجمهور ابتداء من يوم غد الأربعاء؛ وذلك استجابة لطلب وزارة المالية الكويتية، بتخصيص المرفق كأحد المواقع التي سيتم إيواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كومفيد 19).
وأضافت (المتنزهات السياحية) الكويتية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الإحترازية والخطط التي وضعتها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس في الكويت.
وأعربت الشركة عن اعتذارها لرواد وجمهور المرفق السياحي، بعد أن تقرر إلغاء جميع الحجوزات حتى اشعارٍ آخر، مع التزامها باسترداد جميع المبالغ المدفوعة لأصحابها.
ومن جهة أخرى، أغلق وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، 7 صيدليات لعدم التزامها بالقرار الوزاري بشأن تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة - في بيان صحفي - إن إغلاق تلك الصيدليات يأتي بعد مخالفتها عدة قوانين، من ضمنها زيادة أسعار الكمامات الطبية، والامتناع عن بيعها بالسعر المحدد من قبل الوزارة.
وكان وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا وزاريا أمس الاثنين، بناء على مذكرة من وزارة الصحة الكويتية، بشأن تحديد اسعار بيع الكمامات الطبية؛ حيث تتراوح أسعارها ما بين 100 فلس و 1.320 دينار.
يشار الى أن وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الكويت إلى تسع حالات.

المشروعات السياحية الكويتية

المتنزهات السياحية

الكمامات الطبية

كورونا

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