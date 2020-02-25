الكهرباء: تحصيل 23 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار فى أسوان

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه فى نطاق قطاع أسوان، الذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (525.830) مشترك فى إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة من يوليو 2019 حتى فبراير 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى:-



تم إضافة و إحلال عدد من المهمات بالخطة الطموحة من عام 2017 حتى تاريخه متضمنة عدد 5 موزع جهد متوسط - 319 محول – 201 كشك – 73 وحدة ربط حلقي – 737 عامود جهد متوسط – 120 طن موصلات جهد متوسط – 295 كم كابلات جهد متوسط – 5542 عامود جهد منخفض- 3278 كم موصلات معزولة – 101 لوحة جهد منخفض – 20.6 كم كابلات منخفض) بتكلفة 452,331 مليون جنية.



وحول خطة احلال الهوائيات بكابلات أرضية خلال العامين 2017/2018 و 2018/2019 بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة بالعامين 74 عملية بإجمالي أطوال كابلات 31,1 كم بتكلفة 27,7 مليون جنية.



وفي إطار الجهود التى تبذلها الشركة لتقليل عدد الأعطال وتقديم خدمة كهربائية مستدامة للجمهور فإن الشركة قد قامت بتدعيم شبكة الكهرباء بقطاع أسوان بعدد من أجهزة الفصل والتوصيل التلقائي لتحسن الأداء ومؤشرات إستمرارية التغذية , حيث تم إضافة عدد 4 جهاز فصل وتوصيل تلقائي وتأهيل عدد 5 جهاز للعمل ضمن منظومة الأسكادا وتقليل أزمنة الأنقطاع.فقد تم تركيب عدد (1) جهاز جديد بكل من هندسة (أسوان شرق / كوم أمبو) وعدد (2) جهاز بهندسة إدفو وتأهيل عدد (1) جهاز بكل من هندسة (دراو / نصر النوبة) وتأهيل عدد (3) أجهزة بهندسة إدفو.



وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد (1215) محضر بقيمة تصل إلى حوالى 3.987 مليون جنيه وبلغت عدد المحاضر التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء عدد (15171) بقيمة تبلغ حوالى 23.106 مليون جنيه.



وحول تطوير مراكز خدمة الشباك الواحد فقد تم الإنتهاء من الأعمال المدنية لعدد (7) مراكز خدمة عملاء بفرع هندسة (أسوان شمال / أسوان شرق / أسوان جنوب / دراو / إدفو شمال / إدفو جنوب / ابوسمبل) ، وتم الإنتهاء من تركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الإنتظار الرقمي لعدد (2) مركز خدمة عملاء بفرع هندسة ( أسوان شمال / أسوان جنوب) ، وجاري العمل علي عدد (2) مراكز خدمة عملاء خلال أسبوعين بفرع هندسة ( أسوان شرق / دراو)



وجدير بالذكر أن الهندسات التابعة لقطاع أسوان تضمن هندسات كل من جنوب أسوان، شمال أسوان ، شرق أسوان ، ابوسمبل ، دراو ، كوم امبو ، إدفو ، نصر النوبة.









