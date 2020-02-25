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الكرملين: لا نعمل حاليا على عقد قمة رباعية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:23 ص
الكرملين: لا نعمل حاليا على عقد قمة رباعية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تعمل حاليا فى سبيل عقد قمة رباعية بشأن سوريا مع فرنسا وألمانيا وتركيا.

كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد أعلن عن تحضير موسكو وأنقرة لجولة مشاورات جديدة حول الوضع فى محافظة إدلب السورية، وقال لافروف، فى تصريح صحفى، الإثنين، "نحضر مع أنقرة لجولة مشاورات جديدة حول الوضع فى إدلب السورية"، معربا عن أمل بلاده بأن تساعد هذه المشاورات القادمة فى توصل البلدين إلى اتفاق حول آليات عمل منطقة خفض التصعيد فى إدلب وعدم تصرف الإرهابيين هناك كما يحلو لهم.

وأضاف، "نأمل أن نتفق خلال المشاورات المقبلة مع أنقرة بشأن سوريا على أن الإرهابيين لن يكونوا لهم مكان فى إدلب"، مشيرا إلى أن تصريحات واشنطن بشأن إمكانية الاتفاق مع الإرهابيين فى سوريا غير مقبولة، مؤكدا بالقول "سنعترض على أى محاولات لتبرئة الإرهابيين فى إدلب السورية".
 
 

 


الكرملين

روسيا

بوتين

فرنسا

ألمانيا

تركيا

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