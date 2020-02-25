القوى العاملة بالوادى الجديد تستكمل إجراءات الوقاية من "كورونا" بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من فيروس "كورونا" بمقر سنترال مدينة الخارجة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، إنه جرت زيارة مقر سنترال مدينة الخارجة ومقر شركة الاتصالات المصرية، من خلال فريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بالمديرية، للوقوف على استعدادات وتجهيزات السنترال و الشركة الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من فيرس كورونا وتوجيهات بضرورة الكشف الدورى على العمالة بالموقع.

أوضح طليب، أن الهدف الرئيسى من المتابعة والتفتيش الدورى على المنشآت هو توفير بيئة آمنة للعاملين، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم إضافة إلى الحفاظ على وسائل وأدوات الإنتاج والتأمين الشامل للمنشآت ضد المخاطر بما يعود فى النهاية على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المنتج ويساهم فى مضاعفة الدخل القومي.

ولفت إلى، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وبرعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بشأن ما توليه الدولة من اهتمام بالغ وحثيث تجاه انتشار فيرس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة البشرية، على ان تتواصل حملات التفتيش والرقابة على بقاى المنشآت العمالية بمراكز المحافظة الخمسة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، أعلنت يوم السبت 22 فبراير الجاري، عن تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من "كورونا" بمشروع فوسفات أبو طرطور.

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من " كورونا" بمشروع فوسفات أبو طرطور حيث أكد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، أحمد حسين طليب، زيارة مشروع فوسفات أبو طرطور من خلال فريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بالمديرية، للوقوف على استعدادات وتجهيزات الشركة الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من فيرس كورونا وتوجيهات بضرورة الكشف الدورى على العمالة بالموقع، وإخطار الجهات فورًا فى حالة استقدام أى عمالة أو خبراء أجانب للموقع.



إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بسنترال الخارجة



إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بسنترال الخارجة



إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بسنترال الخارجة



إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بسنترال الخارجة



إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بسنترال الخارجة