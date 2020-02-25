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العربية للتصنيع تستقبل وفد دورة التعاون الأفريقى لصناع القرار

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:49 م
العربية للتصنيع تستقبل وفد دورة التعاون الأفريقى لصناع القرار الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفد دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار
كتب زكى القاضى

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استقبلت الهيئة العربية للتصنيع، وفد دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار، حيث كان فى استقبالهم اللواء توحيد توفيق، مساعد رئيس الهيئة.

وحرص اللواء"توحيد توفيق "مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع علي فتح حوار مفتوح مع الوفد الأفريقى، أشار فيه لأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والإستفادة من قدراتهم وتمكينهم في المناصب القيادية ببلادهم، و أهمية دورة التعاون الأفريقي التي تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الأكثر تأثيرا علي مستوي القارة بالتدريب والمهارات اللازمة برؤية تتوافق مع رؤية مصر وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية.

كما أوضح "توفيق"، أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها علي مدار الأجيال، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات، لافتا أن للهيئة العربية للتصنيع سجل طويل وقوي من التعاون مع دول القارة الإفريقية .

وعقب تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، توجه وفد الدارسين الأفارقة لتفقد مصنع الإلكترونيات والشركة العربية للطاقة المتجددة التابعين للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا خطوط انتاج التابلت والحواسب والشاشات والأجهزة الإلكترونية، بالاضافة الي أحدث خطوط إنتاج الألواح الشمسية وريش أبراج طاقة الرياح والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا .

من جانبه، أبدى الوفد الأفريقي إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بمجهودات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.

 

 


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